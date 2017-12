Alexandre Cabral

Natal 2017: comida mais barata e presentes mais caros que em 2016

Em 2017 a ceia do Natal, comer ficou, em média, mais barato que no ano passado. Já os preços dos presentes subiram. Isso é resultado de alguns fatores entrelaçados: supersafra de alimentos, politica monetária do Banco Central e crise.