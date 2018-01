Brasil já garantiu 91 Leões em Cannes Lions

Com a divulgação de resultados em três categorias ontem, as agências brasileiras chegaram à marca de 91 Leões conquistados no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade. A conta também considera os 17 prêmios do País no evento paralelo Lions Health, dedicado a campanhas sobre saúde e bem-estar. No ano passado, o País recebeu 107 Leões em Cannes.

Ontem, o melhor desempenho veio na categoria Cyber Lions. O único ouro veio para uma campanha da FCB Brasil para a HP. A Africa levou duas pratas (clientes Anistia Internacional e rede ESPN). Os bronzes ficaram com DDB Brasil e Loducca, além de dois para a Africa.

Em rádio, a Africa ganhou uma prata, enquanto Talent, Lew’Lara\TBWA e Young & Rubicam ficaram com bronzes. Em Design Lions, foram três pratas (uma para a produtora Lobo São Paulo e duas para a agência F/Nazca Saatchi & Saatchi) e quatro bronzes (três para a F/Nazca e um para a Africa).