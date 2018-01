Campanha sobre os 140 anos do ‘Estadão’ estreia na TV

A campanha institucional que celebra os 140 anos do jornal O Estado de S. Paulo estreia na noite desta terça-feira, na TV Globo, com uma proposta ousada: com dois minutos de duração, o filme escrito por Washington Olivetto e Sérgio Franco para a agência WMcCann foi criado para mostrar a importância do Estadão ao longo da história do Brasil. O jornal, lembra Olivetto, passou por marcos históricos como a Abolição da Escravatura, a ditadura, os planos econômicos e os feitos no futebol. E continua presente no dia a dia dos brasileiros, tanto em meio impresso quanto na internet.

Segundo Olivetto, resumir 140 anos exigiu um grande poder de síntese. O texto do filme lista altos e baixos do País ao longo das últimas 14 décadas, lembrando que, de 1875 para cá, o País teve nove moedas até chegar ao real, duas capitais federais, oito constituições e 37 governantes. Embalado pelo samba – o mais brasileiro dos ritmos –, o comercial tem produção simples e é totalmente baseado em textos. “O filme tem um efeito hipnótico, que prende a plateia até a revelação do anunciante – no caso, o Estadão.”

O chefe da criação da WMcCann diz que o novo filme é o caso de um comercial que nada tem de “genérico”, pois reflete a realidade específica do cliente. “O Estadão é uma das raras empresas no Brasil que têm 140 anos. E faz sentido narrar todos esses fatos da história brasileira, já que o jornal, com sua credibilidade, esteve presente nas derrotas e nas vitórias do País”, explica Olivetto. “Além disso, não existe uma palavra inventada no filme, que é todo baseado em fatos, como deve ser o bom jornalismo.”

A frase “O Brasil precisa saber” foi adicionada ao tradicional slogan “Quer Saber?”, do Estadão. “É um tema muito bom, que coincide com a realidade política, econômica e social atual do País.”

Exibição. A ousadia de apostar em uma formato baseado em textos e em uma duração mais longa também reiteram o compromisso com o conteúdo que está sendo transmitido. “Neste caso, a produção está totalmente a serviço do texto”, explicou Olivetto sobre o filme dirigido por Jarbas Agnelli. A versão de dois minutos do filme será exibido nos intervalos da TV Globo (novela Babilônia) e Band (Jornal da Bandeirantes), entre outras, ao longo dos próximos dias. Haverá ainda quatro versões de 30 segundos para a peça publicitária, que também será veiculada em mídia impressa e na internet.

O filme sobre os 140 anos do jornal também será enviado para participação no Cannes Lions ­– Festival Internacional de Criatividade, do qual o Estadão é representante oficial no Brasil. Para a inscrição, foi produzida uma versão em inglês, segundo Olivetto. “Enviei o filme em inglês para uma amiga minha e ela me respondeu dizendo que tinha recebido uma pequena aula de história do Brasil”, diz o publicitário.