Cannes Lions começa com 4 Leões para o Brasil

As premiações das duas primeiras categorias do festival Lions Health, evento paralelo ao Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, começaram com quatro Leões para o Brasil, incluindo um de ouro. O ‘Estadão’ é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Na categoria Pharma, que é direcionada a campanhas feitas para medicamentos e serviços de tratamento de saúde, dois Leões – um de ouro e um de prata – foram concedidos a uma campanha brasileira. A peça publicitária vencedora foi feita pela agência Ogilvy Brasil para o laboratório mineiro Hermes Pardini.

A ação em questão consistia no uso de um conteúdo infantil produzido em realidade virtual para distrair as crianças na hora da vacinação – assim, o laboratório evitava o choro na hora da injeção e garantia a imunização dos seus clientes.

Em Health & Wellness, categoria do Lions Health volta a ações de bem-estar, duas campanhas saíram vencedoras, ambas com Leões de bronze.

Um dos prêmios foi para a AlmapBBDO, para uma campanha da marca Whiskas, da Mars. O outro foi para a Little George/Ketchum, para a química Ananse, que distribuiu, na região amazônica, livros que, em suas páginas, continham um repelente natural para espantar mosquitos.