Conar arquiva, por unanimidade, denúncia contra comercial de O Boticário com casais gays

Uma das campanhas mais comentadas dos últimos tempos no Brasil, o comercial do Dia dos Namorados da marca de perfumes e cosméticos O Boticário, foi “absolvida” no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar). A denúncia de consumidores que consideraram a propaganda imprópria por mostrar cenas com casais homossexuais foi arquivada por unanimidade pelo órgão em reunião realizada ontem. Um dos relatores, ao comentar seu voto, afirmou: “Não contem com a publicidade para omitir a realidade.”

A campanha de Dia dos Namorados da marca, que estreou no fim de maio, no intervalo do “Fantástico”, da TV Globo, causou polêmica nas redes sociais e fez sucesso no YouTube. O comercial, até ontem, tinha mais de 3,5 milhões de visualizações no site de vídeos. A temática mobilizou políticos conservadores, que chegaram a propor um boicote aos produtos da marca. Em junho, justamente no momento em que a campanha era exibida intensamente na televisão, criou-se uma “guerra de opiniões” sobre o filme, criado pela agência AlmapBBDO.

‘Guerra’. Houve uma disputa de “gostei” e “não gostei” no YouTube. Com o passar do tempo, no entanto, as avaliações positivas do vídeo acabaram predominando. Ontem, eram 386 mil “gostei” para 192 mil “não gostei”. A conversa extrapolou as redes sociais, ganhou a mídia e acabou indo parar no Conar, onde virou alvo da agora rejeitada denúncia. Manifestações favoráveis e contrárias chegaram até ao site “Reclame Aqui”, dedicado à resolução de problemas entre empresas e consumidores.

Em resposta ao debate, a marca de perfumes divulgou nota afirmando que “a proposta da campanha Casais (…) é abordar, com respeito e sensibilidade, a ressonância atual sobre as mais diferentes formas de amor – independentemente de idade, raça, gênero ou orientação sexual – representadas pelo prazer em presentear a pessoa amada no Dia dos Namorados”.

Segundo fontes do mercado publicitário, a diferença do filme de O Boticário em relação aos de outras marcas brasileiras que já abordaram o tema das relações homoafetivas residiu na força da veiculação – trata-se de uma campanha exibida em rede nacional na TV, nos horários de maior audiência. “Acho que a campanha é abrangente. Quer falar sobre todas as formas de amor, enaltecer que todo o tipo de amor é possível”, disse uma fonte envolvida na produção do comercial. “Hoje, há um medo enorme (das reações), a propaganda ficou muito careta e politicamente correta. E O Boticário tomou uma posição.”