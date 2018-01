‘Engajamento de jornal não pode ser ignorado’, diz Sorrell

O presidente do grupo de publicidade e comunicação WPP, Martin Sorrell, afirmou durante o Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, que a mídia tradicional muitas vezes subavalia sua própria capacidade de geração de audiência e engajamento com espectadores e leitores.

No caso da televisão, ele explicou que a audiência também deve contabilizar o consumo dos conteúdos na web. No caso dos jornais, o ponto central é o engajamento. “No caso do The Times (de Londres), o engajamento com o jornal físico pode chegar a 40 minutos”, explicou.

Sorrell, que conseguiu se manter na liderança do mundo da comunicação depois que dois rivais – os grupos Publicis e Omnicom – desistiram de uma megafusão avaliada em US$ 35 bilhões, vem fazendo declarações a favor da mídia tradicional nos últimos meses, especialmente em relação ao engajamento do leitor com veículos de credibilidade. No passado, ele havia afirmado que os clientes vinham gastando uma parte muito grande seus orçamentos em mídia impressa, na comparação com plataformas digitais, em especial as móveis.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em um painel de Cannes Lions, Sorrell, de 70 anos, afirmou ainda que a função principal da publicidade é a construção de marcas.

“Acho que é preciso dar crédito ao discernimento dos consumidores. Se você engana o cliente de alguma forma, será penalizado e terá problemas no longo prazo”, diz o publicitário. “As grandes companhias estão preocupadas com a responsabilidade social, que hoje é central para a filosofia de construção de marca.”