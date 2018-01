‘Estadão’ divulga vencedores do prêmio ‘Desafio Cannes’

Os vencedores do prêmio “Desafio Estadão Cannes”, que levará 12 profissionais de agências e clientes para o Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade foram anunciados nesta segunda-feira (24), durante evento realizado em São Paulo. Em sua terceira edição, o “Desafio Estadão Cannes” é atualmente o maior prêmio em valores da publicidade brasileira.

O prêmio é dividido em quatro categorias: branded content (para trabalhos que usam as plataformas do “Estadão” para divulgar mensagens de marca), impresso (melhores peças publicitárias no meio jornal), multiplataforma (aproveitamento de todas as plataformas do “Estadão”, incluindo web, rádio e eventos) e Brief Desafio (que, nesta edição, solicitou que as agências desenvolvessem uma proposta de campanha sobre a conscientização da violência contra a mulher).

Nas três primeiras categorias, três profissionais – o criativo e o mídia da agência e o executivo responsável pela aprovação da campanha no cliente – receberão passagem, estadia e o direito de participar de Cannes Lions. No Brief Desafio, o prêmio vai para a dupla de criação responsável pela ideia. Além das quatro categorias, o “Desafio Estadão Cannes” também contempla o profissional de Mídia do ano.

Conheça os vencedores deste ano:

Branded Content:

Campanha Eztadão, feita pela F.Biz para a Motorola

Durante três meses, os fotógrafos do “Estadão” usaram o novo Moto Z, da Motorola, em suas pautas, produzindo mais de 300 conteúdos para as diferentes plataformas do Grupo Estado. Estima-se que 2,5 milhões de pessoas tenham sido impactadas pelos conteúdos gerados.

Impresso:

Campanha da Gol Linhas Aéreas, da AlmapBBDO

A campanha usou a simplicidade do meio impresso para um anúncio de oportunidade, que falava sobre o espaço das poltronas nos aviões da Gol. A ideia do anúncio surgiu do fato que a Gol não quer mais ser vista como uma empresa aérea de baixo custo.

Multiplataforma:

Campanha para a Fundação Dorina Nowill, da Lew’Lara\TBWA

Embora os sites de notícias tenham a opção de transformar suas notícias em áudio, o mesmo não ocorre com os banners de propaganda na web. A ideia foi usar esses espaços em benefício dos usuários cegos. Cada clique em um banner de anúncio passou a gerar um áudio com dados úteis para este público.

Brief Desafio:

Campanha Colunistas (Des)conhecidas, da Bold Conteúdo

O briefing é uma campanha ainda não levada ao ar. No caso da proposta da Bold, a ideia é que as colunistas do “Estadão” usem, por um dia, seus espaços para divulgar histórias de abuso sofridos por mulheres anônimas.

Mídia do ano:

Miriam Shirley, vice-presidente de mídia da Publicis

O profissional de mídia do ano é escolhido a partir de uma lista tríplice apresentada pelo “Estadão” a partir de um mailing composto por centenas de profissionais da área. Neste ano, Miriam Shirley foi a escolhida por seus pares.