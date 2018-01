Fotos do iPhone, onipresentes em SP, levam Grand Prix em Outdoor

Uma das campanhas publicitárias mais onipresentes na vida dos paulistanos ganhou ontem o Grand Prix (grande prêmio) da categoria Outdoor no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade. As fotos tiradas com iPhone 6 da Apple, que servem para promover a câmera do mais recente smartphone da marca, tomaram conta do mobiliário urbano de São Paulo, como pontos de ônibus e relógios.

Mais uma vez, trata-se de uma campanha em que o cliente e a agência tiveram participação na criação. Tanto que o Grand Prix (e o Leão de ouro que vem com o prêmio máximo) serão dividido pela TBWA\Media Arts, de Los Angeles, e pela própria Apple. A campanha, cuja variedade de imagens é grande, pediu que os próprios usuários dos telefones enviassem fotografias.

Além de ganhar as ruas, as imagens também estão disponíveis em um site, chamado Galeria do Mundo: www.apple.com/iphone/world-gallery, que ainda fornece dicas sobre como usar melhor a câmera do iPhone 6. Entre as milhares de fotos disponíveis no site, a Apple selecionou 70 imagens, tiradas em 24 países, para a campanha que ganhou as ruas.