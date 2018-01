Prêmio ‘Desafio Estadão Cannes’ anuncia vencedores de segunda edição

O prêmio “Desafio Estadão Cannes”, o maior em valores da publicidade brasileira, anunciou nesta quarta-feira (4) os vencedores de sua segunda edição. Três profissionais envolvidos em cada campanha escolhida pelo júri ganharão viagem, estadia e inscrição para o próximo Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, a ser realizado em junho. O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no País.

Dividido em cinco categorias – Branded Content (conteúdo de marcas), Indústria, Serviços, Varejo e Imóveis -, o prêmio busca as melhores soluções em publicidade que utilizem pelo menos duas plataformas do Grupo Estado, como jornal impresso, site para PCs, site para dispositivos móveis e eventos.

Neste ano, a agência Lew’Lara\TBWA foi vencedora em duas categorias: Branded Content, com uma iniciativa para o Sebrae, e Indústria, com uma campanha para o Café Pelé. Em Serviços, ganhou a campanha Digitau, do Itaú, da agência Africa. Em Varejo, o prêmio foi para as peças criadas pela Publicis Salles Chemistri para o automóvel Chevrolet Cobalt, da General Motors.

Neste ano, o júri presidido pelo vice-presidente de operações da WMcCann, Paulo Gregoraci, decidiu não escolher um vencedor na categoria Imóveis. “Acho foi um problema de quantidade de trabalhos inscritos, mas também da falta de uma ideia inovadora, que fosse além do objetivo de vender.”

Outro jurado, o presidente da Publicis Brasil, Hugo Rodrigues, afirmou que, de maneira geral, as peças trouxeram criatividade no uso das diferentes plataformas do Grupo Estado e um discurso bem elaborado. “Acho que o melhor exemplo foi a campanha do Café Pelé, que colocou o jornal no ponto de venda. Foi realmente muito feliz.”

O diretor executivo comercial do Grupo Estado, Flávio Pestana, disse que o Prêmio “Desafio Estadão Cannes” se aprimorou em seu segundo ano. “Acho que a qualidade das peças, do debate e dos premiados melhorou. E assim deve ser, pois um prêmio ganha força ao longo de sua existência.”

Mídia do ano. Além de levar três profissionais de cada categoria para Cannes Lions – um da criação, outro de mídia e um terceiro do cliente que aprovou a campanha -, o prêmio também escolhe anualmente o mídia do ano, que também recebe a viagem para o festival. Neste ano, o vencedor foi Rafael Amorim, diretor de mídia da Talent Marcel.

Para conferir as campanhas vencedoras, basta clicar aqui.