Prêmio ‘Desafio Estadão’ divulga campanhas vencedoras

A primeira edição do prêmio “Desafio Estadão”, que levará 16 profissionais de publicidade e marketing para participar do Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, divulgou nesta quarta-feira (13) as cinco campanhas vencedoras. Os profissionais de mídia, de criação e o responsável pela aprovação do trabalho no cliente serão contemplados, num total de 15 viagens. A 16ª viagem será para o profissional de mídia do ano, escolhido em uma votação separada.

O Estadão é o representante oficial de Cannes Lions no Brasil.

Para concorrer, as campanhas tinham de ser veiculadas em pelo menos duas plataformas do Grupo Estado: o jornal O Estado de S. Paulo, o estadao.com.br, a TV Estadão, o site para dispositivos móveis e as rádios Estadão e Eldorado. “O que o Estadão está fazendo é mostrar que o tratamento multiplataforma de uma campanha pode trazer mais eficiência para o resultado final”, disse o presidente do júri, o publicitário Mário D’Andrea, da agência Dentsu.

Além das viagem a Cannes, os 16 vencedores receberão o troféu Ex-Libris, símbolo do Estadão, que pela primeira vez ganhou forma tridimensional, lembrou Flávio Pestana, diretor executivo comercial do Grupo Estado. A cerimônia de premiação dos profissionais escolhidos pelas agências e clientes como vencedores será no próximo dia 26, em São Paulo.

Para o julgamento final das peças, o prêmio montou um júri formado por profissionais do mercado publicitário e representantes do Estadão: Alexandre Ugadin (FCB Brasil), Bruno Prosperi (AlmapBBDO), Daniella Gallo (Ogilvy Brasil), Guga Ketzer (Loducca), Gustavo Gaion (Y&R), José Henrique Borghi (Borghi/Lowe), Luis Flavio Padilha (Havas), Luiz Ritton (Lew’Lara\TBWA), Mario D’Andrea (Dentsu), Camilo Rocha (Estadão) e Cátia Luz (Estadão).

Conheça um pouco mais sobre os vencedores:

Mídia do ano

Eleito em uma votação a partir de uma lista de mais de mil profissionais de mídia, o vencedor foi Flavio de Pauw, diretor de serviços a clientes da AlmapBBDO.

Setor imobiliário

O júri escolheu, nesta categoria, a campanha “Tijolo, Moeda Forte”, da Archote Publicidade para a Fernandez Mera. Veiculada em todos as plataformas do Estadão, a campanha se destacou por aproveitar um período normalmente fraco para as vendas (janeiro e fevereiro). Reuniu 20 incorporadoras que buscavam reduzir seus estoques de unidades prontas.

Branded content

Uma das áreas de negócios mais recentes do Estadão, o branded content visa a criar conteúdos relevantes para as marcas e para os leitores. Nesta categoria, o júri escolheu uma campanha da Fischer para a Sabesp. As informações, veiculadas no jornal e em seu site, mostravam maneiras de os condomínios economizarem água.

Indústria

No setor industrial, a vencedora foi uma campanha para a linha de desodorantes masculinos da Dove, veiculada durante a Copa do Mundo. A campanha foi veiculada somente nas mídias digitais do Estadão (portal, dispositivos móveis e tablet). Segundo a marca, a taxa de retorno da campanha em vendas ficou acima da média histórica da marca Dove Men.

Serviços

No segmento de serviços, venceu uma campanha da F.biz para a Totvs, veiculada também apenas em mídias digitais do Grupo Estado (site e tablet). Segundo os responsáveis pela campanha, as peças publicitárias ajudaram a reforçar a nova identidade visual da Totvs em meios digitais.

Varejo

A vencedora foi a campanha da DPZ para o Shopping Pátio Higienópolis. A campanha usou as possibilidades de segmentação oferecidas pelo Estadão para “envelopar” o jornal somente na região oeste de São Paulo. O objetivo era atrair público para os eventos musicais e culturais que comemoraram os 15 anos do centro comercial.