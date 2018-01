Revista é impressa com sangue soropositivo para HIV

A revista masculina austríaca Vangardist, publicada em inglês e alemão, está tentando reativar o debate sobre a aids em sua mais recente edição. Três mil cópias da publicação foram impressas com tinta contendo sangue soropositivo para HIV, doado por três pessoas que vivem com o vírus. A campanha foi desenvolvida pela filial suíça da agência Saatchi & Saatchi.

De acordo com a empresa, a revista foi produzida com rigorosos controles de qualidade. O manuseio da publicação é 100% seguro. A ideia da ação é reacender o debate sobre o HIV, que ainda é a sexta maior causa de mortes no mundo.

“A equipe editorial da Vangardist está comprometida a lidar com uma grande variedade de assuntos que afetam nossos leitores. Em 2013, foram 80% mais casos confirmados de HIV do que há dez anos e uma estimativa de que 50% dos casos de HIV são detectados tardiamente devido à falta de testes causada pelo estigma social associado ao vírus”, disse Julian Wiehl, editor e CEO da publicação.

A revista já está disponível para assinantes e chega às bancas suíças nos próximos dias. A campanha ainda tentará reacender o debate sobre a aids na internet, usando a hashtag #hivheroes.