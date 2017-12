A economia no novo governo

Em 100 dias, governo Dilma usa só 0,25% da verba do PAC

Construção de unidades de pronto atendimento, implantação de postos de polícia comunitária, entre outras promessas de campanha previstas na 2ª etapa do programa, não saem do papel Marta Salomon, de O Estado de S.Paulo BRASÍLIA – Lançado em março de 2010 com discurso da então pré-candidata à presidência Dilma Rousseff, a segunda etapa do Programa