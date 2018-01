Qual vai ser o resultado da votação do impeachment? Uma previsão estatística

Atenção: há um novo post com resultados atualizados aqui.

No começo do mês, o Estadão lançou o Placar do Impeachment, ferramenta que mostra a contabilização dos votos a favor e contra já declarados pelos deputados. Há também os parlamentares que ainda não se manifestaram, o que impede os leitores de terem uma ideia do todo. Até hoje (segunda-feira, 11/4/2016), 292 deputados haviam declarado voto favorável ao impedimento e 115 haviam se manifestado contrários. O total de indecisos ou que não haviam se manifestado era de 106.

Para o impeachment ser aprovado são necessários 342 votos a favor. Usando técnicas estatísticas*, Guilherme Stein, pesquisador da FEE (Fundação de Economia e Estatística/RS), o Prof. Marcelo Griebeler (UFRGS) e eu fizemos simulações para o resultado final da votação. Para cada deputado que ainda não declarou voto, atribuímos uma probabilidade de voto a favor do impedimento com base nas declarações de voto dos demais deputados, levando em consideração qual a Unidade da Federação que o deputado representa, sua filiação partidária e se o deputado é suplente ou não. Ou seja, a atribuição da probabilidade de voto a favor ou contra é um exercício que atribui a cada indeciso uma chance de decidir a favor ou contra de acordo com o comportamento dos demais deputados de seu estado e partido e se ele substitui alguém que está licenciado (normalmente exercendo algum outro cargo público).

Os resultados: com base na probabilidade de cada deputado, estimamos que dos 106 votos ainda não declarados, aproximadamente 75 serão favoráveis ao impeachment, dando à oposição um total de 367 votos. Ou seja, estimamos que cerca de 72% dos deputados devem votar pelo impedimento de Dilma.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fizemos também exercícios para identificar os casos mais favoráveis ao governo e à oposição. Com base em 1.000 simulações, o impeachment teria entre 357 e 375 votos a favor, conforme o gráfico abaixo mostra.

Importante notar que não levamos em consideração um possível ‘efeito manada’: se em determinado ponto o governo atingir os 171 votos necessários (ou se a oposição atingir 342 votos), então é possível que alguns parlamentares mudem de ideia e ‘votem conforme a música’, para ficarem do lado vitorioso independente de qual for. Em um próximo post, falaremos mais a respeito disso.

De todo modo, podemos afirmar com segurança que o resultado da votação deve caminhar para a aprovação do impeachment sob a razoável hipótese de que os indecisos e não declarantes vão seguir a tendência de seus estados e partidos observada no Placar do Impeachment.

* Faremos outro post com o detalhamento da metodologia e atualizaremos as projeções conforme o placar se altere.