Brasil deve ter 5º pior PIB em 2015 entre 57 emergentes

NOVA YORK – O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve ter um dos piores desempenhos entre os emergentes este ano, de acordo com o Bank of America Merrill Lynch. A previsão é de que o País tenha o quinto pior resultado para o PIB em um ranking com 57 mercados, de acordo com um relatório divulgado em evento do banco norte-americano em Nova York.

O Brasil ocupa a 53ª posição no ranking. Pior que o País, que deve encolher 1,3% em 2015, aparecem apenas quatro outras economias: Belarus (contração de 2,3%), Rússia (recuo de 2,8%), Venezuela (baixa de 4%) e Ucrânia (queda de 8%).

O país que lidera o ranking é a Costa do Marfim, com expansão prevista de 7,7% este ano. Em seguida, aparecem Índia (7,5%) e China (7%). Na América Latina, o Chile é um dos principais destaques, com o PIB devendo se expandir 2,3% este ano.

Na avaliação de um dos chefes da área de pesquisas globais do BoFA Merrill Lynch, Ethan Harris, 2015 pode ser mais um ano de crescimento decepcionante da economia mundial, que vem apresentando expansão abaixo do esperado nos últimos “três ou quatro anos”. Nos emergentes, a tendência é de que a China continue se desacelerando gradualmente, disse o executivo. “É difícil manter a taxa de 7% para sempre”, ressaltou.

O BoFA Merrill Lynch também fez um ranking de inflação entre os 57 emergentes. O Brasil fica na posição 49, com previsão do IPCA em 8,6% este ano. Venezuela, com inflação esperada de 144% em 2015, e Ucrânia, com 35%, ficam nas duas últimas posições. A Bulgária lidera este ranking, com deflação prevista de 1%, seguido pela Croácia (-0,9%).

Pelo lado positivo, o Brasil fica no topo do ranking quando o assunto é reservas internacionais. No ranking levando em conta a taxa entre as reservas e o passivo externo, o País tem o indicador mais alto, de 16,9%, ficando na primeira posição do ranking.