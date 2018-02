Crescimento de cervejarias artesanais dispara nos EUA e faltam nomes para as bebidas

NOVA YORK – O forte crescimento do mercado de cervejas artesanais nos Estados Unidos está provocando um problema para os fabricantes, a falta de nomes para as bebidas. O país fechou 2014 com o recorde de 3,2 mil cervejarias abertas e ainda há mais 2 mil em planejamento, de acordo com a Brewers Association, a associação das produtoras independentes de cerveja.

A cada um dia e meio, uma nova cervejaria abre as portas no país, mostram os dados da Brewers Association. Ao todo, 13 Estados, como Califórnia, Colorado e Nova York, já possuem mais de 100 fabricantes da bebida cada um. Com isso, os empreendedores do ramo têm encontrado dificuldade para achar um nome para suas cervejas que já não tenha sido usado.

Um levantamento da National Public Radio (NPR), que distribui conteúdo para 800 emissoras de rádio nos EUA, mostra que os nomes dos estados americanos, das principais cidades, pontos turísticos, dos maiores rios e montanhas já são todos nomes também de cervejas artesanais.

Com a escassez de nomes, tem crescido nos últimos meses os processos judiciais pela disputa de marcas. Muitas cervejarias vão à Justiça para garantir que escolheram primeiro o nome da sua bebida. Em um dos casos recentes, a Lagunitas Brewing recebeu uma notificação da SweetWater Brewing para não usar mais a marca “420”, de acordo com a NPR.

Como muitas cervejarias são empresas pequenas, muitos casos de nomes em comum são resolvidos amigavelmente. Em um deles, uma cervejaria do Estado do Colorado, que fabrica uma cerveja chamada “Salvation”, descobriu que outra fábrica na Califórnia também tinha uma cerveja do mesmo nome. A solução encontrada foi combinar o melhor de cada cervejaria e criar uma terceira marca, chamada de “Colaboração, sem litígio” (ou em inglês “Collaboration, not Litigation”). O nome “Salvation” ficou sendo usado só pela empresa do Colorado.

O consumo de cervejas artesanais tem crescimento na casa dos dois dígitos nos EUA, de acordo com a Brewers Association. Até junho do ano passado, os volumes de produção aumentaram 18% ante igual período de 2013. Os dados do segundo semestre de 2014 devem ser divulgados nas próximas semanas, mas segundo a associação, a tendência é de expansão no mesmo nível da primeira metade.