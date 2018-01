Fogo de Chão vê potencial para abrir mais 100 restaurantes nos EUA

NOVA YORK – A rede de churrascaria Fogo de Chão pode captar US$ 90 milhões com sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) nos Estados Unidos, país em que vê potencial para abrir mais 100 restaurantes. O preço de venda dos papéis vai ser definido nesta quinta-feira, 18, e a estreia no pregão da Nasdaq está marcada para a sexta-feira, 19. A sigla das ações será “FOGO”.

A Fogo de Chão planeja vender 4,4 milhões de ações e os bancos que cuidam da operação estabeleceram a faixa de preço de US$ 16 a US$ 18. O valor final deve ser definido no final da tarde desta quinta-feira, 18, após o fechamento do livro com as reservas das ações. Considerando que o papel saia no preço máximo e que haja oferta de papéis extras (mais 600 mil ações), a operação pode render ao todo US$ 90 milhões.

A companhia vai ser a quarta rede de restaurantes a abrir o capital (IPO, na sigla em inglês) este ano em Nova York.

A rede de churrascaria tem 26 unidades nos EUA, em cidades como Atlanta, Los Angeles e Nova York, e mais nove no Brasil. O grupo era brasileiro, mas em 2012 foi comprado do fundo GP pela firma de private equity Thomas H. Lee Partners, com sede em Boston, por US$ 400 milhões. A rede de churrascaria abriu o primeiro restaurante em Porto Alegre em 1979.

A Fogo de Chão vê potencial para mais de 100 unidades só nos EUA no longo prazo. Para o Brasil, o objetivo é abrir de três a cinco restaurantes nos próximos cinco anos. No mercado internacional, a empresa destaca no prospecto do IPO que avalia mercados como Canadá, Austrália, Europa e América do Sul. Este ano, o grupo deve inaugurar a primeira unidade no México.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No prospecto, a empresa destaca que suas carnes são preparadas por “chefes gaúchos” e o gasto médio por pessoa em 2014 nos restaurantes foi de US$ 59. Só a Copa do Mundo no Brasil, mostra o documento, rendeu US$ 5 milhões de receita extra para a empresa no ano passado, pois boa parte dos jogos foi em cidades em que a Fogo de Chão tem restaurantes. A empresa teve receita de US$ 262 milhões e lucro de US$ 17,6 milhões no ano fiscal de 2014.

O dinheiro com o IPO deve ser usado para o pagamento de dívidas. Entre os bancos contratados para fazer o IPO estão Jefferies, Credit Suisse, JPMorgan e Piper Jaffray.