Goldman Sachs mira consumidor comum e quer oferecer crédito até por aplicativo

NOVA YORK – O banco Goldman Sachs, conhecido pelo foco em grandes empresas e nos poderosos de Wall Street, resolveu olhar o varejo e quer oferecer empréstimo para o americano comum, de acordo com uma reportagem que é a manchete do jornal The New York Times desta terça-feira. Para isso está estruturando uma nova unidade, que vai dar crédito pela internet e por meio de aplicativos a partir de 2016.

“O Goldman Sachs passou seus 146 anos em grande parte como um banco dos poderosos e privilegiados”, afirma o jornal dos EUA, destacando que a estratégia de um dos maiores bancos de investimento do mundo agora caminha para uma mudança, alcançando o norte-americano comum. A nova unidade deve ter cerca de 100 funcionários. Ainda não foi definido se o banco vai usar seu tradicional nome ou utilizar outra marca para estas operações de crédito pela internet.

O mercado de crédito para o consumidor é estimado em US$ 840 bilhões nos Estados Unidos, de acordo com o Times. O segmento tem atraído novos nomes, como Lending Club, Proper e até a companhia de pagamentos PayPal, sempre oferecendo pequenos empréstimos, de acordo com a reportagem. “A meta (do Goldman) é oferecer empréstimos que permitam que o consumidor pague a dívida do cartão de crédito ou que remodele sua cozinha.” Para se tornar atualmente um cliente do Goldman é preciso um patrimônio de ao menos US$ 10 milhões, ressalta o Times.