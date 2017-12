Quantas pessoas que passam diariamente pela avenida sabem o significado da data 23 de maio? Nada de novo debaixo do sol. A história do Brasil é mestra em esconder os fatos e as revoluções de 1924 e 1932, como não foram movimentos de esquerda ou de apoio a Getúlio Vargas, foram quase que apagadas da história oficial.

São Paulo reverencia os mortos da Revolução de 1932, sem ter muita noção do que foi o movimento. E os demais estados brasileiros, quando ainda fazem referência a ele, simplesmente dizem que foi a tentativa de São Paulo se separar do Brasil, corretamente esmagada pela União.

23 de maio de 1932 pode ser considerado o marco inicial da Revolução que eclodiu em 9 de julho.

Foi no dia 23 de maio que os primeiros 5 paulistas deram a vida pelo direito de viverem como queriam, construindo uma vida baseada em trabalho, vontade, educação e princípios éticos mais avançados do que o restante do Brasil.

Fazia tempo que a Revolução de 1930 rasgara a fantasia e a ditadura tratava São Paulo como terra conquistada e não como aliado imprescindível para a vitória de Getúlio Vargas.

Desde o início de 1932, as manifestações populares se sucediam. No dia 23 de maio, a multidão marchou para a Praça da República para atacar a sede da Liga Nacionalista, uma agremiação que apoiava a ditadura.

Ao chegarem, foram recebidos a balas e rajadas de metralhadora. 5 jovens, nenhum deles estudante da Faculdade de Direito, foram atingidos e vieram a morrer. Martins, Miragaia, Dráuzio e Camargo morreram nas 24 horas seguintes. Alvarenga morreu algum tempo depois. Com suas iniciais, Guilherme de Almeida criou a sigla MMDC. Os pontos cardeais do heroísmo paulistas na Revolução de 1932.