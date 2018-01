A democracia é o único caminho

Digam o que disserem, a democracia ainda é o melhor regime político inventado pelo homem. É o único onde a lei, e não a vontade dos poderosos, se impõe soberana, capaz de igualar ricos e pobres, empresas e pessoas, dando um patamar comum de segurança e certeza.

Pensar que uma ditadura resolve alguma coisa é não conhecer o processo da ditadura e tudo de terrível que é feito em nome do ditador, sem que ele saiba ou sequer aprove.

O grande problema das ditaduras não são os ditadores, são os fiscais de quarteirão. O camarada com algum poder, que o usa não em nome do bem comum, mas para levar vantagem, para achacar o pequeno comerciante, para corromper a filha do vizinho, para roubar um pouco aqui, outro pouco ali, exigindo pagamento de propina e favores para não inventar alguma coisa contra alguém que não fez nada.

Desde a redemocratização do Brasil, as Forças Armadas têm dado o exemplo. Nada, nem ninguém tem sido tão democrático e respeitado tanto a Constituição como elas.

Não houve no seu seio um único movimento sério de enfrentamento da Constituição. Tanto faz se o que foi escrito é da pior qualidade, as Forças Armadas têm se mantido fora do cenário político, pautadas pelo comportamento ético que deveria ser seguido pelos políticos brasileiros.

Governar o país não é tarefa das Forças Armadas, é trabalho para os políticos. Se nós escolhemos a escória que está aí, o problema é nosso. Cabe a nós mudar o quadro, sem precisar pedir a ajuda das Forças Armadas

Se queremos ser uma nação séria temos que aprender a andar sozinhos. Consertar os erros, tomar as decisões corretas, investir em gente séria, mudar as práticas nacionais, geradas pelas distorções, bandalheira, sinecuras e privilégios que atrapalham o país desde que o Brasil é Brasil.