A REVISTA DA FAPESP

A FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Se alguém quer saber porque São Paulo é diferente dos outros estados brasileiros, a resposta é simples: porque a Fapesp existe.

A Fundação faz toda a diferença. Ela financia a pesquisa que, depois de concluída, tem enorme retorno para a vida prática do estado. E isso faz a diferença.

A Fapesp é rica, poderosa, bem administrada e com foco no que interessa. Nos seus programas e na sua administração tem pouco espaço para o clientelismo, a politicagem ou outras manias que fazem o Brasil permanentemente patinar, sem sair do lugar, com meia dúzia de nababos se dando bem e a população pagando a conta.

Pesquisa é pesquisa, outra coisa é outra coisa. Então a outra coisa não passa pela Fapesp, nem pelos seus pesquisadores, nem pelo dinheiro que existe com o objetivo de financiar a pesquisa, aprimorar o conhecimento e, consequentemente, a qualidade de vida da população.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não cabe aqui elencar o imenso rol de pesquisadores, intelectuais e cientistas que receberam recursos da Fundação para a realização de seus trabalhos. Mas são várias centenas e as obras produzidas estão entre as mais importantes realizadas no Brasil.

Além do financiamento da pesquisa, a Fapesp edita uma das melhores revistas publicadas no país.

A Revista Pesquisa é uma obra prima de qualidade editorial, com matérias fascinantes abordando todos os temas do conhecimento humano, em matérias primorosamente apresentadas, inclusive para o leitor que não é do ramo. A qualidade da informação e a riqueza dos assuntos fazem da sua leitura um prazer e uma aula, indispensável para quem quer saber mais ou quase fingir que entende o mundo.