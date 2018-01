Alta qualificação em Londres: ‘Gerenciamento de Riscos e Seguros’

A Escola Nacional de Seguros lança novidade dentro da parceria que mantém com o The Chartered Insurance Institute (CII), no Reino Unido, para alta qualificação no setor.

Voltado a executivos e organizações, o Programa de Treinamento no Exterior, que já oferece o curso (de extensão) Os Processos Técnicos do Resseguro, agora também abordará Gerenciamento de Riscos e Seguros, com turma viajando para Londres em setembro.

O CII é uma instituição britânica reconhecida por oferecer programas para profissionais de todos os níveis – dos mercados de seguros, resseguro e serviços financeiros.

As inscrições para o processo seletivo já estão abertas em: www.funenseg.org.br, no link ‘Internacional’, opção ‘Treinamento no Exterior’.

