AS FLORES NO INVERNO

As azaleias estão floridas. A cidade fica mais bonita com as azaleias floridas enfeitando os muros contra os quais normalmente são plantadas. São Paulo é o reino das azaleias. Desde sempre os arbustos fizeram parte dos jardins das casas, por isso, desde sempre, no inverno, a cidade fica mais alegre, apesar do frio, apesar da poluição.

Mas não são só as azaleias que estão floridas. Os ipês roxos continuam firmes, sem vontade nenhuma de saírem de cena. E seus cachos são deslumbrantes. Trazem para a cidade as possibilidades do sonho, da magia, dos mistérios que dão sentido à vida, os quais nós só percebemos em momentos como este, em que a vida extrapola na explosão das cores das flores no inverno.

E tem também as cerejeiras. São poucas, e na maioria não são grandes, mas este ano decidiram descer das tamancas, arregaçar as mangas e mostrar que fazem parte da festa.

E que festa! Que soma de cores! A alegria de viver explode no conjunto espalhado por todos os lados. Nas casas, nas ruas, nos parques e nas praças.

É verdade que nem tudo é festa, que o frio está aí, forte, duro, doído, machucando gente que não tem para onde correr e se esconder das noites geladas que cortam a pele, doem nos ossos e espremem a alma.

Há muito a ser feito, muito precisa ser feito e não temos muito tempo. Ou fazemos, ou fazemos. A hora é agora.

A mensagem clara vem nas orquídeas, que abrem suas flores para revelar os desígnios de Deus.

É hora de aproveitar a maravilhosa beleza das flores. Mas mais do que nunca, também, é hora da sociedade, de cada um de nós, entrar de cabeça na busca das soluções para o Brasil ser um lugar mais justo.