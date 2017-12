AS RAZÕES SÃO OUTRAS

A aprovação da reforma trabalhista pelo Congresso Nacional escancara a verdadeira razão por que tem muita gente querendo tirar Michel Temer da Presidência da República.

O discurso de crime porque recebeu o dono de um frigorífico é só cortina de fumaça. Lula tem acusações mais sérias e ninguém está aprofundando as delações. O que está em jogo é o velho Brasil tentando se manter vivo, pouco se importando com o país de verdade, com o cidadão que paga impostos e está desempregado porque políticos, funcionários públicos privilegiados e sindicalistas custam uma fortuna e emperram o país.

A verdadeira razão para tirarem Michel Temer da Presidência é que ele está entregando o que prometeu. Ninguém na história do Brasil, seja de que partido for, teve coragem de chegar perto de mudar as leis trabalhistas ou propor a mudança da Previdência Social ou limitar os gastos do setor público.

Michel Temer disse que faria e está fazendo. A grande consequência disso é que a inflação despencou e o país ameaça retomar seu crescimento. As taxas de juros estão no patamar mais baixo dos últimos anos e o emprego dá sinais de que pode voltar a crescer, se o desempenho positivo da economia se mantiver. Será que não é melhor ele ficar?

Eu não tenho procuração para defender Temer, nem sou fã de sua carreira política. Nunca votei nele, inclusive para Vice-Presidente, já que ele foi eleito pelos petistas e fãs do Lula e eu não sou fã dessa turma.

Mas a verdade é que com Temer o Brasil está andando melhor do que antes. Ele sair interessa a muita gente, começando pelo Procurador Geral da República, passando por políticos e funcionários que perdem privilégios, até chegar nos líderes sindicais que mamam nos trabalhadores e outros da mesma laia que prometem, mas não entregam. Pense: tem outro?