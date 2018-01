Crônica do dia

Segue o texto da minha crônica de hoje na Rádio Estadão:

DEU TUDO CERTO

Tem que vai dizer que foi a mão de Deus. Que se dependesse apenas dos deputados o resultado teria sido outro. Como o todo poderoso gosta do Brasil, colocou a mão debaixo da pátria e deu uma ajudinha, fazendo os nobres legisladores votarem certo. Assim, quase um milagre, com uso pesado dos anjos da guarda.

Eu sou mais otimista. Acredito que na hora do vamos ver acendeu a luz vermelha e os deputados pesaram o que estava em jogo. Que a vitória de Rodrigo Maia para a Presidência da Câmara dos Deputados foi um ato consciente, mirando no futuro do Brasil.

O Brasil não merecia mais este um calvário. Chega tudo de errado e mal feito que complica nossas vidas. Não dá mais para aguentar outro tranco.

O PT sozinho é mais do que muito país do mundo aguenta. Com ajuda dos outros homens públicos interessados no umbigo e não no que é bom para o país, a coisa ficou muito feia. E. lamentavelmente, tem que se dizer, o Supremo Tribunal Federal, no conjunto da obra, não está auxiliando em nada. Nem na faxina ética, nem na distribuição da justiça.

É triste porque a suprema corte vai se desmoralizando diante da população que não acredita na justiça, nem nas instituições, nem que o que está acontecendo vai fazer o Brasil um país melhor.

A disputa na Câmara dos Deputados era assunto complicado. De um lado um homem ligado a Eduardo Cunha, o gênio do mal, de outro um camarada lançado pelo partido do presidente em exercício, ligado ao Lula, e, no meio, Rodrigo Maia, como a alternativa lógica e lúcida. O único nome, neste momento, capaz de somar com os que querem que o Brasil vá em frente e deixe a crise para trás. Venceu Rodrigo Maia. Aleluia. Viva o Brasil, viva o bom senso. Viva a possibilidade de se ter possibilidade.