Cursos com ênfase no segmento segurador

Escola Nacional de Seguros abre inscrições para os cursos Tecnólogo em Gestão e Bacharelado em Administração, ambos com ênfase no segmento

A Escola Nacional de Seguros abriu inscrições para o Tecnólogo em Gestão de Seguros, no Rio de Janeiro, e para o Bacharelado em Administração com Linha de Formação em Seguros e Previdência, no Rio e em São Paulo. Voltados ao preenchimento das turmas do primeiro semestre de 2018, os processos seletivos acontecerão no próximo dia 9 de dezembro, com início das aulas previsto para 5 de fevereiro. Para o Bacharelado em SP, quem efetuar matrícula até 15 de dezembro estará isento da primeira mensalidade.

Mais informações sobre as formações:

E-mail vestibular@funenseg.org.br

Site www.profissaosegura.com.br

(21) 3380-1531 / 1091 (Rio de Janeiro)

(11) 2739-1029 (São Paulo)