Dois Seminários Importantes Para o Setor de Seguros

D&O e Riscos Cibernéticos: proteção securitária nessas áreas deve entrar para as prioridades das corporações

A Escola Nacional de Seguros promoverá, nos próximos dias 16 e 17 de agosto, em São Paulo, dois eventos que abordarão segmentos do seguro bastante atuais: os seminários Seguros D&O – Compliance e Adaptação à Nova Regulamentação; e Riscos, Legislação e Seguros Cibernéticos. Nos dois casos, as necessidades de proteção vêm respaldadas por cenários de riscos que, sem medidas preventivas e de mitigação, podem levar as empresas a sofrer grandes perdas financeiras, sujeitas até a ter os negócios seriamente afetados.

O seminário Seguros D&O – Compliance e Adaptação à Nova Regulamentação debaterá as mudanças aplicáveis especificamente aos seguros de responsabilidade civil de administradores de pessoas jurídicas (Seguros D&O) decorrentes da Circular 553/17 e MP 784. As discussões e novas regras ganham destaque no momento em que o País passa por uma crise política motivada por escândalos de corrupção sem precedentes, com o tema sendo abordado em diversas esferas.

Já o debate no seminário Riscos, Legislação e Seguros Cibernéticos partirá dos riscos e das consequências de recentes ataques cibernéticos que causaram prejuízos às organizações, abordando o contexto da legislação vigente e dos seguros disponíveis no Brasil para essa proteção. Os debatedores ressaltarão a necessidade de gestão competente por parte dos segmentos econômicos a fim de evitar ou minimizar potenciais prejuízos, mediante apresentação de modelos de coberturas usados no Brasil em comparação com os utilizados no exterior.

Evento: Seminário – Seguros D&O – Compliance e Adaptação à Nova Regulamentação

Quando e onde: dia 16 de agosto, das 8h45 às 12h45, no Auditório da Escola Nacional de Seguros – Rua Augusta, 1.600 – 2º andar, Consolação.

Mais informações: http://www.funenseg.org.br/eventos/detalhes/seguros-do-compliance-e-adaptacao-a-nova-regulamentacao?local=2;

1ª palestra: A Circular 553/17: Nova Regulamentação do Seguro D&O

Palestrante: Gustavo Galrão – Superintendente de Financial Lines & Liability da Argo Seguros.

2ª palestra: A Medida Provisória 784: o acordo de leniência com as sociedades reguladas; aumento do teto de multa (CVM e BACEN)

Palestrante: Tiago Severo Gomes – advogado do escritório Pinheiro Neto.

Debate: Impactos da Circular 553/17 e da MP 784/17 no Seguro D&O

Mediador: Ilan Goldberg – advogado do escritório Chalfin, Goldberg, Vainboim & Fichtner Advogados.

Debatedor 1: Gustavo Galrão – Superintendente de Financial Lines & Liability da Argo Seguros.

Debatedor 2: Tiago Severo Gomes – advogado do escritório Pinheiro Neto

Evento: Seminário – Riscos, Legislação e Riscos Cibernéticos

Quando e onde: dia 17 de agosto, das 8h45 às 12h45, no Auditório da Escola Nacional de Seguros – Rua Augusta, 1.600 – 2º andar, Consolação.

Mais informações: http://www.funenseg.org.br/eventos/detalhes/seminario-riscos-legislacao-e-seguros-ciberneticos?local=2.

Escola Nacional de Seguros

Walter Polido – Coordenador Acadêmico do Seminário.

9h

1º painel – Riscos Cibernéticos: o que acontece na atualidade – gerenciamento de riscos; segurança da informação e cybercrime.

Palestrante: Luiz Milagres – Ernst Young.

9h45

2º painel – Aspectos Jurídicos do Direito Cibernético e sua multiplicidade.

Palestrante: Marcia Cicarelli – Demarest Advogados.

Painel de Debates: Os riscos cibernéticos e as coberturas securitárias comercializadas no Brasil.

Moderador: Walter Polido

Debatedores:

Flavio Sá – AIG Seguros

Gustavo Galrão – Argo Seguros

Mauricio Bandeira – Aon Corretora

Silvia Gadelha – XL Catlin Seguros.

