Educação e especialização profissional

A Funenseg (Escola Nacional de Seguros) foi avaliada com nota máxima pelo Ministério da Educação. É uma vitória importante para uma organização que faz muitos anos vem buscando a excelência como marca registrada para sua atuação.

Entidade criada e mantida pelo setor de seguros, a Funenseg começou a ganhar corpo com o curso para formação de corretores de seguros, até hoje um de seus carros chefes e que ao longo das décadas foi – e continua sendo – o melhor programa de treinamento para quem quer uma ideia geral do que é o setor e assim se definir profissionalmente dentro dele.

Pensado para habilitar os corretores de seguros, nos termos da legislação, o curso foi muito além da sua obrigatoriedade para quem deseja ser corretor, sendo, até hoje, o mais completo programa genérico de treinamento de mão de obra para corretores de seguros e seguradoras.

Com o curso de corretores a Funenseg dá uma contribuição inestimável ao mercado, já que é sem dúvida nenhuma o melhor e mais eficiente treinamento para quem quer entrar no setor, tanto faz em que atividade.

Com o tempo a Funesneg se sofisticou e passou a oferecer outros programas de treinamento destinados as mais diversas necessidades de aprimoramento profissional, desde cursos específicos e palestras, até sofisticados MBA’s em seguros, oferecidos como cursos presenciais.

É aqui que a curva do rio, agora, acaba de fazer uma curva acentuada e a água começou a correr mais rápido. Depois de receber as notas máximas nas avaliações do Ministério da Educação, a Escola Nacional de Seguros acaba de receber a autorização para ministrar cursos de MBA em seguros a distância.

É uma mudança profunda na forma de ensinar os diferentes aspectos e campos do seguro para os interessados na matéria. Uma coisa é uma aula presencial, outra completamente diferente é uma aula a distância.

No mundo inteiro o ensino a distância vai ocupando cada vez mais espaço, com as mais reputadas e tradicionais escolas, faculdades e universidades do planeta oferecendo cursos de formação, programas de treinamento, pós-graduação e cursos profissionalizantes pela internet.

Até pouco tempo atrás seria inimaginável pensar vagamente no que está acontecendo. O uso intensivo da internet se transformou numa das ferramentas mais eficientes para a divulgação de informações e, na sequência, na oferta de cursos de todos os tipos e com todas as finalidades, como treinamento de cães, cursos de cozinha, e – por que não? – ensino, nas mais diversas áreas do conhecimento humano, com foco em toas as necessidades, desde lazer, até programas de ensino e formação altamente sofisticados.

Ao receber a autorização do MEC para ministrar cursos de seguros a distância, a Funenseg muda de patamar e se iguala às melhores e mais bem avaliadas instituições de ensino nacionais.

Com um plus que faz toda a diferença. A partir de agora o conhecimento especializado essencial para os cargos de gestão média e alta passam a estar à disposição dos interessados através de cursos a distância, ou seja, ultrapassa-se a barreira física da sala de aula para colocar nas mãos dos alunos programas de formação acadêmica altamente sofisticados, independentemente de onde o cidadão está. Com um computador ele tem acesso a todo o curso, podendo faze-lo fora dos horários rígidos das salas de aulas, mas com a mesma eficiência dos programas tradicionais.

A tendência dos cursos a distância é marcante e se intensifica em todos os lugares do mundo. Não é por outra razão que as principais revistas de negócios trazem anúncios das mais prestigiosas faculdades, oferecendo seus programas de ensino a distância para quem o desejar, tanto faz aonde ele esteja.

A Funenseg, com a autorização do MEC, passa a ter outro alcance dentro do território nacional. Com ela, não é mais necessário abrir sedes, sub sedes, ou salas de aulas para ministrar seus cursos. Os ganhos de escala são óbvios, assim como a economia proporcionada pelo novo sistema.

Mais alunos, por um custo muito mais amigável poderão buscar os MBA’s da Funenseg, melhorando os quadros do setor de seguros e a qualidade dos serviços oferecidos.