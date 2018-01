Escola Nacional de Seguros representa Brasil em fórum de educação setorial em El Salvador

A Escola Nacional de Seguros participará, na próxima segunda-feira, 13 de novembro, do 3º Fórum Iberoamericano de Educação e Capacitação em Seguros, em San Salvador, El Salvador. O evento acontecerá por ocasião da XXXVI Conferência Hemisférica de Seguros, organizada pela Federação Interamericana de Empresas de Seguros (Fides). O objetivo é analisar possibilidades de parcerias, colaboração e aperfeiçoamento dos profissionais do setor, com foco no desenvolvimento dos mercados.

O Fórum reunirá membros de escolas de seguros de vários outros países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Os representantes do Brasil serão o diretor geral da Escola Nacional de Seguros, Renato Campos, e a gerente de Parcerias Internacionais, Maria Luiza Martins.