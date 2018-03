ROUBO DE CARGA CRESCE 60%

O ROUBO DE CARGA E O SEGURO DE TRANSPORTES

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o roubo de cargas teve forte crescimento nos últimos meses, na comparação com o mesmo período do ano passado. Faz tempo que o transporte de cargas é um problema sério para as autoridades, para as empresas, para a população e para as seguradoras.

Até meados da década de 1980, o seguro de transporte de carga era um dos filés do setor. A sinistralidade era baixa, o seguro era rentável e o roubo tinha pouco impacto no fechamento da conta. Por isso, os corretores especializados eram paparicados pelas seguradoras, que disputavam agressivamente as grandes contas da indústria e das transportadoras.

Ao longo do tempo esta situação foi se modificando e, já na década de 1990, o seguro de transporte sofria em função do aumento vertiginoso dos casos de roubo, especialmente num raio de cem quilômetros das cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. O problema atingiu uma dimensão tão grande que a maioria das seguradoras simplesmente decidiu parar de operar na carteira e as que permaneceram no negócio passaram a fazer exigências cada vez mais radicais, na tentativa de minimizar os prejuízos de correntes dos assaltos aos caminhões.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram adotados trajetos especiais, viagens em comboios, medidas de fiscalização nos percursos, usados rastreadores, depois GPS, os motoristas passaram a ser selecionados levando em conta informações especiais, etc.

Num primeiro momento, essas ações, somadas a um melhor desempenho da polícia, tiveram impacto positivo na queda dos roubos e furtos e isso atraiu seguradoras que haviam abandonado o seguro de transporte para voltarem a operar com ele. A consequência imediata foi o aparecimento de apólices destinadas a públicos específicos, com preços mais baixos, justamente em virtude da melhor tipificação de cada tipo de operação e dos riscos que a ameaçam.

Com a privatização de parte importante da malha rodoviária nacional, as estradas melhoraram a qualidade, não apenas das pistas, mas também dos sistemas de vigilância, com a instalação de câmeras ao longo das rodovias.

Com a chegada das tecnologias modernas de rastreamento e localização o transporte de mercadorias voltou a ser quase que um negócio seguro, muito embora determinadas cargas continuassem a ter altíssimo índice de roubos e furtos.

Fazendo um retrospecto, pode-se mesmo dizer que o transporte de cargas foi vítima da própria eficiência. Ao constatar a queda do número de casos de roubo e furto, aconteceu um relaxamento natural, que levou a um novo círculo de violência, com os assaltos aos carros fortes, até então crimes raros de acontecerem, se transformando no retrato da nova realidade, na qual os bandidos, invariavelmente melhor armados e em veículos mais eficientes do que a polícia, se atiram com a sanha dos unos invadindo a Europa sobre quem ficar na sua frente.

O poder de fogo, a profissionalização das quadrilhas, o uso de modernas técnicas de operações de guerra dão aos bandidos a segurança necessária para ousarem cada vez mais. E eles têm feito isso com enorme sucesso, conforme reconhecido pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Na contramão deste processo, as seguradoras voltam se desencantar com a realidade e os resultados da carteira, com várias delas se questionando se é razoável prosseguirem dando cobertura para os riscos de transporte de mercadorias.

Não adianta imaginar que apenas cobrar mais caro ou implantar esta ou aquela tecnologia de proteção terá o condão de reverter o quadro. O problema é mais embaixo e passa pela incapacidade da polícia inibir os assaltos e recuperar as mercadorias subtraídas.

Se não houver vontade política para mudar o que vai acontecendo, se as autoridades não abordarem o problema com inteligência, capacidade de fiscalização, integração entre as várias polícias estaduais e planejamento em conjunto com os grandes donos de cargas, transportadores e seguradoras não haverá a reversão do número de assaltos, nem dos prejuízos crescentes que cobram caro do brasileiro, já fortemente onerado pelas outras variáveis que compõem o custo Brasil.