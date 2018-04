Seguro para o Agronegócio

Seminário debate avaliação de riscos na agropecuária

A Escola Nacional de Seguros promoverá, no próximo dia 31 de agosto, no Rio de Janeiro, o seminário Avaliação de Riscos na Agropecuária. O evento – aberto pelo presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, Antônio Mello Alvarenga Neto – discutirá as ferramentas e os enfoques para análise dos principais tipos de risco a que a atividade agropecuária (primária) está exposta, além de trazer informações sobre os instrumentos de gestão de risco em uso no Brasil.

Serviço:

Evento: seminário Avaliação de Riscos na Agropecuária

Quando e onde: 31 de agosto, às 18h30, Sociedade Nacional da Agricultura – Av. General Justo, 171 – Auditório, Centro​, Rio de Janeiro.

​

Informações:

​(21) 3380-1023

pesquisa@funenseg.org.br​

Inscrições: http://cpes.org/evento/seminario-avaliacao-de-riscos-na-agropecuaria/​