A experiência das marcas com causa social

Contribuir para um mundo melhor já é um propósito das marcas. Filmes publicitários emocionantes exaltam da autoestima ao empoderamento dos grupos minoritários, e eu acredito muito no poder do storytelling para inspirar e tocar pessoas. Criativos usando o seu melhor para “vender” esse tipo de produto é simplesmente maravilhoso. Tempos modernos.

E é seguindo os tempos modernos, o tempo digital e muito em breve o pós-digital, que o brand experience e o storydoing ganham cada vez mais espaço no planejamento e budget das marcas. Provocar sensações reais e aproximar pessoas são experiências que fazem a gente se arrepiar. Reverberar e democratizar estas emoções no audiovisual é incrível, mas nada supera o ao vivo. Tenho orgulho de participar do maior grupo de live marketing brasileiro, a Holding Clube, onde além de aprender muito com pessoas extremamente profissionais e divertidas, posso acompanhar e me inspirar ainda mais na onda do brand experience para construir experiências de causas sociais para marcas de forma mais criativa, inovadora e com mais profundidade.

Sou fã das campanhas de Dove, por exemplo. Uma marca que há mais de 10 anos sensibiliza milhares de pessoas com filmes sobre a autoestima, a nossa real beleza. Na escola onde meus filhos estudam desde os 4 anos, uma série de iniciativas pedagógicas são realizadas para ajudar na construção da identidade destes pequenos seres humanos. Um tema transversal trabalhado principalmente por diversas expressões artística. Em uma delas, onde o objetivo era fazer um autorretrato do amigo, os professores usaram um filme de Dove onde um artista fazia autorretrato das mulheres apenas ouvindo a descrição feita por elas próprias. Uma exposição na sala de aula, onde o professor contou o processo e aproveitou para apresentar o grupo de crianças numa das reuniões de pais foi uma daquelas emoções mais intensas que senti na vida.

Meus olhos ficam marejados toda vez que me lembro dos desenhos, dos textos. Essa memória afetiva provocada por uma brand experience é algo que as marcas deveriam investir mais. A marca, ou melhor, o logo de Dove não estava exposta no ambiente escolar, mas o que ela representa e acredita serviu de inspiração para educar crianças sobre a importância e a beleza das diferenças. Olhar o outro, sentir o outro, ter empatia. Sim, isto tem que ser ensinado e aprendido em escolas.

Recentemente, Dove lançou um misto de campanha com experiência para tangibilizar seu propósito, e se utilizou do banco de imagens Shuttersotck para apresentar fotos de mulheres como são; mostrar a real beleza da mulher no ambiente publicitário.

Inovador, diferente. Uma evolução da marca. É possível ser mais profundo e transformador? Sempre é. A transformação social é uma experiência inesquecível na vida das pessoas. Marcas e pessoas precisam vivenciar estas experiências para se sentirem mais humanas.