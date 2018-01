Dia de doar é dia de ganhar

Novembro já é o mês da Black Friday. A data criada pelo varejo americano, e que chegou ao Brasil em 2010, tende a ser a mais importante do ano, ultrapassando, inclusive, o Natal. Mais do que apenas um dia de promoções, o mês todo se fez inundado por campanhas de vendas, obtendo, durante semanas, o alto engajamento dos consumidores.

Em contraponto à #BlackFriday e seu período de consumo elevado, os americanos criaram a #GivingTuesday, uma data de incentivo à solidariedade. No Brasil, o movimento chegou em 2013 e ganhou o nome de #Diadedoar. Com 35 países participantes, o Dia de Doar é a principal campanha mundial de promoção da Cultura de Doação, passando então a ser um importante movimento para aumentar o índice de doações do brasileiro.

Apesar de nos considerarmos solidários, segundo resultados do World Giving Index 2017 – índice de solidariedade medido pela Charities Aid Foudantion (CAF) – o Brasil está na 75ª posição dos países que mais praticam a doação. Os melhores colocados no Índice são Myamar, Indonesia, Kenia, Nova Zelândia e EUA. A pesquisa do World Giving Index considera 3 tipos de iniciativa para compor o ranking: trabalho voluntário, ajuda a um estranho e doação de dinheiro. No Brasil, 20% da população já realizou trabalho voluntário, enquanto em Myamar este número representa 51%. Mais da metade dos brasileiros disseram ter ajudado um estranho, número que sobe para 76% no Quênia. Sobre a terceira iniciativa, nos EUA, 56% dos americanos já doaram dinheiro, enquanto no Brasil foram 21%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os bons resultados destes países são reflexos de uma cultura de doação composta por alguns elementos com os quais temos mais familiaridade quando falamos do estímulo ao consumo: incentivos fiscais e campanhas de marketing eficientes e consistentes. Por isso, campanhas como o #diadedoar precisam ser disseminadas. Precisamos ser mais solidários como nação. E, como dados também mostram que cerca de 65% dos brasileiros gostariam de se engajar mais em causas sociais, as marcas têm mais um motivo para justificar os investimentos em marketing de causa. Empresas como PayPal, por exemplo, aproveitam a data para reforçar a campanha #diadedoar. Entre 28 de novembro e 31/12, a PayPal irá dobrar o valor doado por cidadãos às organizações parceiras. Todo o processo será feito via carteira digital PayPal. Assim, além de fazer o bem, a empresa pode angariar novos clientes e ainda fidelizar os atuais. É um belo exemplo de como fazer negócio investindo em uma causa.

Os mais de 100 milhões de brasileiros que fazem ou já fizeram algum tipo de doação sem dúvida descobriram que fazer o bem alimenta a alma. E, provavelmente, muitos iniciaram sua jornada acreditando que estavam doando e acabaram por descobrir que recebiam algo muito maior em troca. Quando o ato de ‘fazer o bem’ te toca de verdade, você pode descobrir um novo propósito de vida. Você descobre que doar é ganhar.