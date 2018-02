Empresas brasileiras que inspiram o futuro

Mesmo com tantas adversidades o Brasil é um país que sempre surpreende. Resiliência, paixão, diversidade e desafio ao status quo são características de empresas, marcas e empreendedores brasileiros de sucesso. É com estes adjetivos que empresas como Embraer, Ambev e Natura se destacam no mercado global e agora fazem parte do movimento Brazil inspires the Future, uma plataforma criada para compartilhar com o mundo como o Brasil está lidando de forma criativa e inovadora com os grandes desafios globais da nossa sociedade. O projeto se inicia levando empresas brasileiras para o maior palco de economia criativa do mundo, o festival South by Southwest.

Essas empresas, representadas por seus executivos, produtos e serviços, têm posição de destaque no mercado e enfrentam com muita coragem os mercados globais, levando para fora a imagem do Brasil que dá certo.

Em um tempo onde desafios globais são uma responsabilidade de todos nós – cidadãos, governo, empresas, especialistas, sociedade civil organizada, entre outros – temos visto as corporações aprenderem rápido que lidar com as questões contemporâneas da nossa sociedade contribui para o negócio e ainda causa um bem-estar danado na alma.

A Embraer, orgulho nacional, 4o maior empresa no setor de aviação mundial e atualmente cobiçada pela Boeing, não para de inovar. Com a criação da nova unidade da empresa no ano passado – o Embraer Business Inovation Center, instalado no Vale do Silício – a companhia quer estar próxima de soluções inovadoras para o futuro da mobilidade, respirando o oxigênio competitivo das startups mais vanguardistas do mundo.

Uma das principais inciativas da companhia é uma parceria com a Uber, que resultará na ampliação do cenário global de mobilidade. Os eVTOLs (Vertical Take-Off and Landing), uma espécie de drone que transportará pessoas de uma cidade para outra, são a promessa de um ganho de tempo na vida de milhões de pessoas, a um custo muito acessível. Sim, aqueles “aviõezinhos” do desenho dos Jetsons estão chegando muito em breve.

No SXSW de 2018 as empresas vão dar mais detalhes sobre a iniciativa, na sessão da programação oficial do festival – com título muito sugestivo: Where we’re going we don’t need roads. Fly eVTOLs (Para onde estamos indo, nós não precisamos de estradas. Voe de e-VTOL – numa tradução livre). Uma verdadeira revolução no mundo dos transportes, que vai muito além dos carros autônomos.

Mark Moore, Diretor de Engenharia de Aviação da Uber e Antonio Campello, CEO e Presidente do EBIC, vão conduzir esta conversa rumo ao futuro da mobilidade, com tecnologias acessíveis e sustentáveis.

A Embraer inspirando o mundo, o Brasil inspirando o futuro!

#brazilinspiresthefuture