O futuro das mães

Em tempo de tecnologias exponenciais, futuro do trabalho e toda esta mudança de era que estamos vivendo, o dia das mães merece uma reflexão sobre o papel das mães no futuro. Dar conta da carreira profissional, vida pessoal e filhos é um malabarismo que poucas mulheres conseguem fazer sem sofrer algum tipo de dano, seja econômico ou emocional.

E as empresas tem papel fundamental nesta questão. Ciente da responsabilidade das empresas para o crescimento das economias e para o desenvolvimento humano, a ONU Mulheres e o Pacto Global criaram os Princípios de Empoderamento das Mulheres. Os Princípios são um conjunto de considerações que ajudam a comunidade empresarial a incorporar em seus negócios valores e práticas que visem à equidade de gênero e ao empoderamento de mulheres. Muitas empresas brasileiras assinaram, mas a prática ainda está distante, então temos que lutar pela mudança que queremos e precisamos.

Alguns dados comprovam que mesmo em número maior entre as pessoas com ensino superior completo, as mulheres ainda enfrentam desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens. Essa disparidade se manifesta em outras áreas, além do item educação. É o que comprova o estudo Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, divulgado em março deste ano. Ainda de acordo com o estudo, o tempo dedicado aos cuidados de pessoas ou a afazeres domésticos é maior entre as mulheres (18,1 horas por semana), do que entre os homens (10,5 horas por semana).

Esse indicador é importante porque dá luz a um trabalho não remunerado, que é executado pelas mulheres, dentro de casa e tem pouca visibilidade. A dupla jornada faz com que elas sejam obrigadas a aceitar, em alguns casos, trabalhos mais precários.

Garantir melhores condições para mulheres também pressupõe, por exemplo, deixar homens mais tempo em casa para cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos. A licença paternidade de 5 dias não é suficiente e consequentemente não é justo. A amamentação justifica o tempo maior em casa das mulheres, mas e todas as outras coisas que precisam ser feitas além de amamentar? Quando as empresas vão de fato, mudar estas políticas de forma massificada?

A imagem de mulher maravilha que resolve tudo não cabe mais nem na ficção. A vida real é dura e os filhos, meninas e meninos, têm que compreender este novo papel no mundo.

Ao buscar estas mudanças no meu contexto cotidiano, a sororidade (união e aliança entre mulheres, baseado na empatia e companheirismo, em busca de alcançar objetivos em comum) aparece como recompensa: ao compartilhar com minha filha que, assim como ela, eu também tinha muitas lições a fazer, como escrever este texto, ela se colocou à disposição para me ajudar: “mãe, eu sei que é difícil falar sobre o nosso futuro… então por que você não faz um poema?” E assim, do alto da sua sabedoria de 10 anos de idade, ela rapidamente escreveu um poema e me emocionou ao resgatar o significado de ser mãe. De uma coisa podemos ter certeza, o futuro das mães é, e sempre será, com muito amor.

Poema do dia das mães, por Liz Lescher

Minha mãe briga,

Mas também brilha

Ela cansa,

Mas nunca descansa

Mãe ama,

Filho faz drama

O filho amadurece,

E a mãe cresce

Você não pode esquecer

Que amor de mãe

Você sempre vai ter

E nunca vai perder

O que pode acontecer

É esse amor só crescer.