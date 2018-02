As questões da repatriação

O relator do projeto que prevê mudanças no programa de repatriação de recursos no exterior, deputado Alexandre Baldy (PTN-GO), vai propor que o prazo de adesão seja estendido de 31 de outubro, como estabelece a legislação, para 16 de dezembro. Essa é uma das mudanças mais esperada por advogados trabalhistas que alegam que a coleta das informações é uma tarefa árdua.

Além do adiamento da data-limite para a adesão, o advogado Wilson De Faria acredita que a adoção de alíquota progressiva poderia aumentar o interesse dos contribuintes. “Quem adere até a data delimitada, pode ter uma alíquota menor de desconto e essa porcentagem sobe conforme o tempo passa, por exemplo.” Leia a análise completa aqui.