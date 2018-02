Os juros altos são um dos fatores que produziram o saque líquido recorde de R$ 48,2 bilhões no saldo das cadernetas de poupança no acumulado dos oito primeiros meses de 2016. Muitos aplicadores migraram para investimentos financeiros que pagaram mais juros. O outro fator foi a perda de renda junto da população produzida pela inflação, pelo desemprego e pela recessão. Por falar em juros, leia minha análise sobre a Ata do Copom divulgada nesta terça-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.