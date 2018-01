As intenções de investimento dos empresários industriais caíram de fins de 2013 para cá, como se pode ver no gráfico acima. Acompanham o aumento da ociosidade do setor produtivo. Mas a Confederação Nacional da Indústria (CNI) já identifica uma certa estabilização dos níveis de capacidade ociosa em 36%, que, associada ao aumento da confiança do empresário, sugere retomada gradual da utilização da capacidade instalada. Leia mais sobre o assunto aqui.

