O governo parece disposto a mudar o Fundo de Garantia. A intenção pode ser boa, mas a proposta tende a produzir distorções, algumas delas maiores do que as que se pretende evitar. A questão mais grave é a oportunidade. Pode ser ruidoso mexer no FGTS agora, quando a economia está estagnada e há quase 12 milhões de desempregados. Leia a análise completa aqui.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.