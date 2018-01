Impacto dos drones nos negócios

Faltando muito pouco para os Jogos Olímpicos do Rio, a Anac ainda não publicou sua regulamentação. E, segundo pesquisadores e empresários do setor, a falta do texto afasta investidores, deixando o País para trás. Um estudo da consultoria PwC (veja o Confira) avalia que o setor de mídia e entretenimento no mundo poderia investir mais de US$ 8 bilhões por ano na utilização de drones somente substituindo alguns serviços. O setor de infraestrutura oferece ainda mais oportunidades. Filmagens em alta resolução e até mesmo em 3D podem facilitar a prevenção de falhas e reduzir imensamente os custos de manutenção em grandes obras. Desse modo, a consultoria prevê que US$ 45,2 bilhões poderiam ser investidos pelo setor nesse tipo de tecnologia.

Acima, o potencial de ganhos do uso de drones em diferentes setores, segundo a PwC. Para essa estimativa, a consultoria usou como base de cálculo o valor dos serviços que poderão ser substituídos por essa tecnologia. Os números apontam para magnitudes superiores a US$ 127 bilhões. Leia aqui mais sobre o assunto.