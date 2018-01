A Fenabrave, a entidade que cuida dos interesses das distribuidoras de veículos, confirmou uma boa reação das vendas em julho: aumento de 5,6% somados os segmentos de autos, caminhões, ônibus e motos. Mas o setor ainda está longe da recuperação. Nos sete primeiros meses do ano, a queda de vendas é de 24,7% quando comparada com o que aconteceu em igual período de 2015. Outro bom sinal é a melhora das vendas de caminhões. Implica mais investimento. Leia a análise sobre a indústria no geral aqui.

Veja o comportamento das vendas de veículos em junho e julho.