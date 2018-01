O governo e o preço dos combustíveis

Desde segunda circula a informação de que a diretoria da Petrobrás quer reduzir os preços ao consumidor, no que encontrara resistência do Conselho de Administração que nisso vê uma iniciativa prematura. Nesta terça-feira, 5, a presidente Dilma apressou-se em desmentir que pretende redistribuir bondades por meio da derrubada dos preços da gasolina e do óleo diesel. Mas essa conversa de que o governo não interfere diretamente nos preços dos combustíveis é uma enganação. Leia aqui a coluna desta terça-feira, 5.

