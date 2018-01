Uma grave omissão dos clássicos que rastreiam nossas origens foi, em parte, reparada agora pela festa de abertura dos Jogos Olímpicos que explicou o Brasil não só pela contribuição de índios, portugueses e negros, mas também pela dos imigrantes, representados na festa pelos “árabes” (sírios, libaneses, etc.) e pelos japoneses.

Os analistas da formação dos Estados Unidos não se limitam a dar importância aos pais fundadores, peregrinos do Mayflower, dos indígenas e dos negros. Acentuam a importância dos imigrantes italianos, alemães, irlandeses e latinos. No Brasil não acontece a mesma coisa, talvez porque a maior parte desses estudos aconteceu durante as guerras quando italianos, alemães e japoneses eram considerados inimigos. Leia a análise.