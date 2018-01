Sem mergulho

A tão falada tendência à valorização do real (baixa do dólar) não vai sendo confirmada pelas projeções dos analistas (em torno de cem), aferidas pela Pesquisa Focus, do Banco Central. Para o fim de 2016, o mercado prevê cotação de R$ 3,30 por dólar. E para o fim de 2017, R$ 3,45. Nesta segunda-feira, as cotações do câmbio fecharam a R$ 3,2013 por dólar. Para o PIB, o mercado trabalha com projeção inferior (+ 1,2%) à recalculada pelo governo (+ 1,6%). Leia a análise sobre os desafios para o governo de Michel Temer.

