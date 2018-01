Sinais positivos

Quando rareiam, as notícias boas são mais valorizadas. E, nesta segunda-feira, 01, houve duas. A primeira, já do mês de julho, mas ainda preliminar, indicou aumento de 13,3% nas vendas de veículos novos em relação a junho. A outra foi a do levantamento da Confederação Nacional da Indústria

(CNI) que acusou aumento de 2% no faturamento de junho sobre maio. São dados positivos que podem indicar início de recuperação. Mas ainda lhes falta sustentação. É esperar para ver. Outra boa novidade foi a balança comercial. Leia a análise aqui.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.