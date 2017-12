Cida Damasco

Mais perto do térreo

2017 vai fechando conforme o esperado: taxa básica de juros de 7% ao ano, a mais baixa da série histórica do Banco Central (BC), iniciada em 1986, empatada com a cobrada nos empréstimos de longo prazo do BNDES. Um resultado comemorado pelo governo como um de seus grandes feitos no campo da economia. Sem querer