Abalos na confiança?

A safra de indicadores de confiança, que costuma antecipar o desempenho da economia, desta vez funcionaria mais ou menos como aquela surrada piada do cúmulo do otimismo, na qual o cidadão despenca do 10º andar e, ao passar pelo 5º, diz, animado: “até aqui tudo bem”. Alguns desses indicadores antecedentes, divulgados nos últimos dias, ainda estão em alta, como o que mede a confiança do consumidor, da FGV, e o que apura a confiança dos empresários industriais, da CNI, ambos referentes a maio, porque espelham o período pré-delação dos irmãos Batista. Apenas no caso do comércio, o movimento já era contrário: a sondagem da FGV divulgada nesta quinta-feira mostra um recuo de 0,5% em maio, o primeiro depois de cinco meses consecutivos de avanço.

No caso do consumidor, a confiança tende a ser cada vez mais abalada, mesmo que na sua vida particular tudo continue como antes, tendo em vista que protestos violentos nas ruas, tumultos diários no Congresso e discussões públicas sobre “renúncia, cassação e impeachment” voltam a frequentar o noticiário – como um revival do governo Dilma. Se o cidadão comum já sentia insegurança, principalmente em razão da persistência do desemprego, e tinha dúvidas de que as tais reformas, festejadas pelos empresários e pelos mercados, eram de fato favoráveis a ele, que dirá agora quando tudo se embaralha no novo-velho cenário?

A confiança dos empresários, que embutia uma boa dose de esperança e por isso já oscilava fortemente de um mês para outro, ganha um componente adicional. E que componente! Com que governo podem contar? Qual será a agenda desse governo e, principalmente, quais as condições de implementação dessa agenda? A curtíssimo prazo, qual será a política de juros do Banco Central, já na próxima reunião do Copom, marcada para a semana que vem? Com a atividade econômica ainda balançando e o endividamento ainda firme e forte, as empresas continuam mantendo distância das instituições financeiras para obtenção de crédito: segundo a Serasa Experian, a demanda das empresas por crédito caiu 5,7% em abril, em relação ao mesmo mês de 2016: no quadrimestre, a redução foi de 2,6%.

A confiança dos mercados, esta, por enquanto, parece resistir. Até mesmo à chegada ao Congresso do 13º pedido de impeachment de Temer – simbólico, por se tratar da OAB, que solicitou também o impeachment de Dilma, mesmo que, agora, esse não pareça ser o roteiro mais provável para a saída do presidente. Pelo comportamento dos mercados nesta semana, parece que eles apostam todas as suas fichas na chamada transição negociada e na estabilização da economia, ao largo desse processo. Como se combinar os interesses de PSDB e PMDB no pós-Temer, só para começar a conversa, fosse coisa fácil de se conseguir – basta verificar que, em meio a várias declarações de juras de amor eterno à atual equipe econômica, cuja permanência é vista como fundamental para tranquilizar os mercados, surgem informações de que, nos bastidores, tucanos já se assanhariam com a possibilidade de pôr Armínio Fraga na Fazenda.