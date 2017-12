Boas novas

Pelo visto, esta é a semana das boas notícias na economia. A segunda-feira abriu com a divulgação do IBC-BR, o chamado “PIB do Banco Central”, que registrou um avanço de 1,12% no primeiro trimestre, sobre o anterior – o primeiro resultado positivo depois de oito trimestres negativos, que deverá ser confirmado pelo PIB do IBGE. Agora, nesta terça-feira, a notícia favorável veio do mercado de trabalho: de acordo com o Caged, em abril, foram criadas quase 60 mil vagas de emprego com carteira assinada, principalmente no setor de serviços, o primeiro resultado positivo para o mês desde 2014.

Esses números ganham destaque não só pela sua importância específica, mas também porque vêm em seguida a uma semana de dados desfavoráveis, especialmente no varejo, que acenderam a luz amarela em relação à retomada. Em março, de acordo com o IGE, o varejo teve uma queda de 1,9% sobre fevereiro, a maior registrada para esse mês em 14 anos. Como se isso não bastasse, o setor de serviços, também em março, amargou uma queda de 2,3% em relação a fevereiro, a mais intensa para o mês da série iniciada em 2012.

Depois dessas duas semanas, de indicadores aparentemente conflitantes, as perguntas que não querem calar são as seguintes: afinal, qual é a tendência que vale, a da semana passada ou a desta semana? A economia engatou uma marcha mais rápida ou não? Bom seria se a resposta fosse claramente afirmativa e não deixasse margem a dúvidas. Mas não é assim.

Por enquanto, o que temos – e não deixa de ser uma boa notícia – é um não aprofundamento da recessão. Ou melhor, aquela tão esperada chegada ao fundo do poço, tantas vezes anunciada e não confirmada. Tudo indica que a economia brasileira chegou lá e começa a subida. Mas essa subida parece bastante lenta, tanto para os desejos de um governo fustigado pela impopularidade, que tem pressa de apresentar ao público provas da recuperação da economia, como para as necessidades do País – especialmente para a derrubada do desemprego.

Já se sabe, por exemplo, que alguns fatos que influenciaram positivamente os indicadores da atividade econômica no primeiro trimestre, como é o caso do efeito das revisões de dados no comércio e nos serviços, não devem se repetir no segundo trimestre. O mais provável é que, ainda por um bom tempo, a economia brasileira caminhe aos solavancos – com algumas aceleradas seguidas por outras tantas freadas. Por enquanto, mudanças de ritmo à parte, continuam de pé as estimativas de um crescimento do PIB ao redor de 0,5% no encerramento do ano. Em resumo, nem recessão nem crescimento firme e consistente.