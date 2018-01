Friday sem fraude

Manifeste-se quem não está, nesse momento, com a caixa de mensagens entupida de ofertas da Black Friday, daqui a três dias. De roupas, sapatos, viagens, corridas de táxi por aplicativos, aplicações financeiras e até busca de empregos. De fato, um feirão de ofertas para todas as necessidades, todos os gostos e quase todos os bolsos.

Aparentemente, depois de um início sob desconfiança generalizada, a Black Friday pegou e agora o movimento de vendas nessa data – ou num período mais esticado, porque a Black Friday se transformou quase numa Black November – já é considerado um indicador de como será o desempenho do Natal. Sob o ângulo do marketing, virou quase uma obrigação tentar atrair o consumidor com o apelo dessa promoção. A estimativa dos organizadores do evento é de que haverá um aumento em torno de 18% para as vendas da temporada, em comparação com o ano passado, atingindo R$ 2,2 bilhões.

Mas, se é inegável que a Black Friday emplacou, também é inegável que as falsas promoções e as fraudes também continuam valendo. Aquela piada que corria o mercado – na black fraude, tudo pela metade do dobro – ainda não foi totalmente superada. Levantamentos divulgados por várias entidades mostram a sobrevivência de burlas de todas as formas, mas principalmente de descontos “imperdíveis” de até 90%, que obviamente acabam não se confirmando e resultam no cancelamento de pedidos.

O que parece estar se disseminando, agora, são medidas de prevenção para evitar que o consumidor caia em ciladas. Além de divulgarem os sites dos quais os consumidores devem fugir, os Procons também estão monitorando, mesmo nas lojas tidas como mais confiáveis, os preços que vigoravam em outubro. Isso para identificar as tentativas de remarcação nas vésperas da promoção com o objetivo de, em seguida, caracterizar um desconto – e, no final das contas, simplesmente retomar os mesmos preços ou até elevá-los.

As entidades de defesa do consumidor também estão a postos para orientar os clientes a buscar seus direitos, caso descubram que foram alvo da chamada simulação de preço – mesmo que tenha sido ultrapassado o prazo de até 7 dias depois da compra do produto. Tudo indica, porém, que a Black Friday e eventuais enganações são apenas um elo de uma enorme cadeia de desrespeito ao consumidor. Por mais que se reconheça uma grande melhora na situação, 27 anos depois da estreia do Código de Direito do Consumidor. Que o diga quem tenta cancelar um cartão de crédito ou um plano de telefonia celular, ou quem tenta discutir os critérios para o aumento de mensalidade de um plano de saúde ou, mais simples ainda, quem tenta receber um produto comprado numa loja virtual e que não chega no prazo combinado.