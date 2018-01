As teias resistentes da burocracia

A burocracia é uma praga difícil de ser erradicada no Brasil. Nem em períodos de dinheiro curto nos cofres públicos, como agora, a gestão é mais eficiente em economizar recursos escassos.

Recentemente, me solicitaram uma carteira do trabalho de 1965! Já sou aposentado e não entendi a razão, já que minha ficha funcional, desde a minha contratação no órgão público de onde me aposentei, está lá depositada e tem fé pública. Procurei o documento e não o encontrei.

A orientação do meu ex-empregador foi: registre, então, um boletim de ocorrência numa Delegacia de Polícia relatando a perda da carteira em sua própria casa. Obviamente, fiz o que era exigido.

Mas fiquei incomodado com a perda de tempo e por ocupar funcionários de uma delegacia para uma ocorrência sem sentido. Sabemos que a violência é epidêmica no país, e que tais profissionais têm de lidar com casos muito, mas muito mais graves, urgentes e relevantes.

E essa “burrocratice” atrapalha os negócios. Lembrem-se de como é difícil abrir, mas, principalmente, fechar uma empresa. Os programas públicos e as ações corriqueiras, por exemplo, de um condomínio. Tudo tem de ser selado e carimbado. Temos de provar, o tempo todo, que não delinquimos. Enquanto isso ocorre, o país tem suas propriedades, que são de todos, dilapidadas por má gestão e corrupção.

Já tivemos um Ministério da Desburocratização, comandado pelo falecido Hélio Beltrão. De sua lavra temos, até hoje, o Estatuto da Microempresa e os Juizados de Pequenas Causas, atualmente Juizado Especial Cível. O governo tem quase 40 ministérios, mas, ao que parece, nem pensou em desburocratização. Desse jeito, continuaremos marcando passo.