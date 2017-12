Bagagem agora ‘pesa’ nas viagens aéreas

A permissão de cobrança por despacho de bagagem com a derrubada pela justiça de veto à medida, no último dia 28, onera as viagens aéreas. Além de configurar um claro desrespeito aos direitos do consumidor.

Como o próprio Ministério Público Federal defende na ação judicial contra a medida, configura-se desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, por venda casada.

Para quem comprou passagem antes da suspensão da liminar, continua podendo despachar mala de até 23 quilos sem custos. Para os demais, vai valer o que as companhias aéreas definirem. É importante conferir os valores cobrados na hora da compra do bilhete e comparar entre as diferentes empresas.



E teremos de repensar nossos hábitos na hora de fazer a mala, para levar o estritamente indispensável. E se garantir com a bagagem de mão, que agora pode pesar até 10 quilos.

Ao contrário do que alega a associação do setor, duvido que os preços caiam com a medida, com oferta de passagens mais baratas para quem viajar apenas com bagagem de mão. É esperar para ver. Vamos acompanhar e cobrar.